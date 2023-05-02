Первые майские праздники вызвали новую волну возмущения у автовладельцев, местных жителей и дачников. Речь о пробках в Покрове, там ремонтируют участок трассы М-7. Дорожные заторы возникли и

Первые майские праздники вызвали новую волну возмущения у автовладельцев, местных жителей и дачников. Речь о пробках в Покрове, там ремонтируют участок трассы М-7. Дорожные заторы возникли и на дорогах, которые водители выбирали в качестве путей объезда. Кроме пробок, люди также жалуются на ужасное состояние местных дорог, по которым пытаются объезжать участок ремонта. Комментарий из соцсетей