Участники спецоперации из Владимирской области смогут бесплатно переобучаться, а их работодатели...

Участники спецоперации из Владимирской области смогут бесплатно переобучаться, а их работодатели получат субсидии.Как стало известно, участники СВО смогут пройти бесплатное обучение или получить дополнительное профессиональное образование по наиболее востребованным специальностям. Это касается всей России. Соответствующее постановление подписал глава кабмина - Михаил Мишустин.Такие же возможности предоставляются и членам семей участников СВО, погибших при выполнении боевых задач.Правительство выделило субсидии работодателям за трудоустройство таких граждан. Её установили в размере трех минимальных окладов:"Затраты образовательных организаций правительство возместит с помощью грантов. Субсидия, которую получат работодатели за трудоустройство таких граждан, будет равна трем минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и умноженным на количество трудоустроенных", - официально сообщает Правительство РФ.Фото: pxfuel.com