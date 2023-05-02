Пресс-служба УМВД России по Владимирской области уточнила, что в аварии у Боголюбово, произошедшей 1 мая, пострадали не шесть человек, как сообщалось изначально, а восемь. Среди них четверо –

Пресс-служба УМВД России по Владимирской области уточнила, что в аварии у Боголюбово, произошедшей 1 мая, пострадали не шесть человек, как сообщалось изначально, а восемь. Среди них четверо – несовершеннолетние. Напомним, авария произошла на 5 км трассы Р-132 «Золотое кольцо» (восточное соединение с автодорогой М-7 «Волга») в Суздальском районе. По предварительной информации, в 20:40 27-летняя женщина