В ДТП под Владимиром пострадали 8 человек. Авария произошла 1 мая в поселке Боголюбово около девяти вечера. Столкнулись два автомобиля. По данным дорожной полиции, 26-летняя автоледи на Ауди

В ДТП под Владимиром пострадали 8 человек. Авария произошла 1 мая в поселке Боголюбово около девяти вечера. Столкнулись два автомобиля. По данным дорожной полиции, 26-летняя автоледи на Ауди двигалась в сторону Нижнего Новгорода, не учла погодные условия и у первой боголюбовской остановки вылетела на встречную полосу, где столкнулась с Шевроле Нива. Лобовое столкновение произошло на