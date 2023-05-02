В Камешковском районе в ближайшее время газифицируют 244 сельских домовладения. Газопровод уже подведён к границам 130 земельных участков.

В Камешковском районе в ближайшее время газифицируют 244 сельских домовладения. Газопровод уже подведён к границам 130 земельных участков.В текущем году голубое топливо подвели к селам Чистуха и Палашкино. Протяжённость нового газопровода составила шесть километров. В селах установлены два газорегуляторных пункта. Подача газа уже началсь.«Жители сел и деревень очень рады голубому топливу. Ведь, они его ждали долго. С приходом природного газа у них отпадает надобность в заготовке и приобретении дров. К тому же, не нужно греть воду для мытья посуды и принятия водных процедур, да и вообще, не надо вставать ночью, чтобы посмотреть не прогорели ли в печке дрова», - отметил депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.