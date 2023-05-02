В Москве скончалась вдова знаменитого поэта-песенника Леонида Дербенева. Стало известно, что Вера...

В Москве скончалась вдова знаменитого поэта-песенника Леонида Дербенева.Стало известно, что Вера Ивановна умерла в одной из столичных больниц. Ей было 88 лет.Напомним, её муж - Леонид Дербенев написал множество текстов песен для кинофильмов и эстрадных артистов. Его стихи исполняли Валентина Толкунова, Муслим Магомаев, Лев Лещенко, Филипп Киркоров и др.Услышать произведения поэта можно в таких популярных картинах, как «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Бриллиантовая рука» и пр.Как эта известная семья связана с Владимирской областью? Село Улово Суздальского района является малой родиной поэта-песенника Леонида Петровича Дербенева. Известно, что его дед был старостой храма Илии пророка. В 90-е годы прошлого столетия Леонид Дербенев даже стремился его восстановить, но не сложилось, он скончался в 1995 году.Прощание с Верой Ивановной состоится 4 мая в 9:30 в Храме иконы Божией Матери «Знамение» в Переяславской слободе.Веру Дербеневу похоронят на Востряковском кладбище рядом с мужем.Фото: https://smotrim.ru/article/3331468