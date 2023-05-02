Организациям также рекомендовано перевести сотрудников на удалёнку.

В Покрове из-за ремонта М-7 школьников перевели на дистанционное обучение. Об этом сообщил Александр Авдеев.«На участке трассы отфрезерованы две полосы. В бетонном основании обнаружены трещины. Дорожники устраняют дефекты. В пятницу-субботу обещают открыть для транспорта три полосы, организовав по одной из них реверсивное движение», - рассказал губернатор.Для сокращения городского трафика местные школы временно перешли на дистант. Организациям также рекомендовано перевести сотрудников на удалёнку.«Мы настаиваем, чтобы подрядчик работал круглосуточно. Местные власти будут следить за активностью строителей», - резюмировал глава региона.