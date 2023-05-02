Организациям также рекомендовано перевести сотрудников на удалёнку.
В Покрове из-за ремонта М-7 школьников перевели на дистанционное обучение. Об этом сообщил Александр Авдеев.
«На участке трассы отфрезерованы две полосы. В бетонном основании обнаружены трещины. Дорожники устраняют дефекты. В пятницу-субботу обещают открыть для транспорта три полосы, организовав по одной из них реверсивное движение», - рассказал губернатор.
Для сокращения городского трафика местные школы временно перешли на дистант. Организациям также рекомендовано перевести сотрудников на удалёнку.
«Мы настаиваем, чтобы подрядчик работал круглосуточно. Местные власти будут следить за активностью строителей», - резюмировал глава региона.