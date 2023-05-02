Прокуратура города Владимира вернула местному предпринимателю стоянку у его гостиницы, которую в 2022 году незаконно отобрала городская мэрия. Как сообщили в надзорном ведомстве, договор на

Прокуратура города Владимира вернула местному предпринимателю стоянку у его гостиницы, которую в 2022 году незаконно отобрала городская мэрия. Как сообщили в надзорном ведомстве, договор на размещение нестационарного торгового объекта заключается в соответствии со схемой размещения таких объектов, утвержденной постановлением главы города. В 2017 году мэрия заключила такое соглашение с предпринимателем, занимающимся ресторанным и гостиничным бизнесом