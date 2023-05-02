Владимирские родители против введения обязательных уроков по китайскому языку в школах. Речь идёт...

Владимирские родители против введения обязательных уроков по китайскому языку в школах.Речь идёт про замену уроков английского языка — китайским. Об этом сообщает сервис SuperJob.Опрос проводился среди владимирцев с 20 по 27 апреля 2023 года.Результат показал следующее:80% родителей школьников выступают против исключения английского языка из школьной программы;к обязательному изучению китайского владимирцы относятся крайне настороженно - 62% опрошенных "против".Напомним, депутат Госдумы РФ Султан Хамзаев предложил исключить английский язык из перечня обязательных предметов в школе. По его мнению, это позволит уйти от «прозападного вектора».Фото: pxfuel.com