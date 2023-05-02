Житель Гусь-Хрустального района на полтора месяца покинул воинскую часть в Белгородской области, чтобы поехать к родившей жене.

Во Владимирской области мобилизованного приговорили к трём годам тюрьмы за самоволку. Житель Гусь-Хрустального района на полтора месяца покинул воинскую часть в Белгородской области, чтобы поехать к родившей жене.Мужчину призвали из запаса в сентябре прошлого года. В октябре он прибыл во временный пункт дислокации. Находясь в подразделении, он узнал, что супруга родила дочь. Боец решил поехать домой, чтобы помочь ухаживать за малышкой.Солдат добрался до железнодорожной станции в Новооскольском городском округе, откуда на такси уехал в Старый Оскол, потом в Воронеж, а затем в Москву. Из столицы он добрался до Золотково. Через полтора месяца жене позвонил начальник отделения дознания военной комендатуры. К тому моменту мужа разыскивали за незаконное отсутствие в части. Через несколько дней боец пришёл в военную комендатуру.На военнослужащего завели уголовное дело по ч. 5 ст. 337 УК РФ. Суд приговорил мужчину к трём годам колонии.