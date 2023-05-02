Во Владимире местная жительница организовала у себя дома казино. Заместителем прокурора...

Во Владимире местная жительница организовала у себя дома казино.Заместителем прокурора Владимирской области утверждено обвинительное заключение в отношении местной жительницы.Женщина обвиняется в организации и проведении азартных игр. Для этого она использовала сеть Интернет.В ходе предварительного следствия первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК области установлено, что осенью 2021 года женщина купила 4 персональных компьютера, которые разместила в одном из частных домов Владимира (на улице Сущевская).В дальнейшем, как сообщает пресс-служба прокуратуры, обвиняемая установила на компьютеры необходимое программное обеспечение и проводила азартные игры. Таким образом она зарабатывала деньги до 18 марта 2022 года. При этом доступ в «игорное заведение» был только для «своих» (проверенных участников).По результатам расследования обвиняемая вину в совершении преступления признала. Но при этом женщина заявила, что «доход не получала». Мол, «игроки у неё выигрывали».Уголовное дело направлено для рассмотрения в Ленинский районный суд города Владимира.Фото-иллюстрация: pxfuel.com