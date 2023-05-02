О судьбе владимирца ничего неизвестно с 7 апреля.

Во Владимире месяц разыскивают пропавшего 36-летнего Олега Чеснокова. Об этом сообщили волонтёры «Лиза Алерт».О судьбе владимирца ничего неизвестно с 7 апреля. Подробности исчезновения также не сообщаются.Приметы: рост 176 см, худой, наголо стриженый, глаза серо-голубые. Был одет в чёрный спортивный костюм и тёмно-синие кроссовки.Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Олега Викторовича, просят звонить по номерам, указанным в ориентировке.