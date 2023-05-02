Во Владимире на пересечении улицы Мира и проспекта Строителей снова произошла авария на...

Во Владимире на пересечении улицы Мира и проспекта Строителей снова произошла авария на водопроводе.Фотографии устранения последствий аварии и «пробки» стали выкладывать в популярные социальные сети очевидцы.В администрации города отмечают, что «Владимирводоканал» приступил к аварийно-восстановительным работам, то есть перекрёсток снова разрыт.На заметку жителям Владимира!Движение по одной полосе дороги перекрыто. Следует заранее продумать пути объезда, чтобы не «встать».Стало известно, что специалисты «Владимирводоканала» планируют устранить «технологический разрыв на водоводе диаметром 500 мм».К вечеру текущего дня (2 мая) движение транспорта на пересечении улицы Мира и проспекта Строителей обещают восстановить в обычном режиме.Фото: сообщество Вконтакте "Подслушано Автомобилистов | Владимир"