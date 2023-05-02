Во Владимире появятся 4 новых троллейбуса. Вместимость каждого - до сотни пассажиров. Пакет...

Во Владимире появятся 4 новых троллейбуса.Вместимость каждого - до сотни пассажиров.Пакет документов на приобретение троллейбусов для муниципального "Владимирпассажиртранса" согласовал глава города Дмитрий Наумов. Бумаги направлены в Министерство имущественных и земельных отношений. Далее последует электронный аукцион. Начальная цена поставки - почти 105 миллионов рублей. Кроме вместимости, указаны и другие требования: троллейбусы должны быть оборудованы системой климат-контроля пассажирского салона и включать в себя места для граждан с ограниченными возможностями.