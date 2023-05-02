Владимирцы призвали Александра Авдеева организовать встречу и обсудить вопрос ликвидации их огородов..

Во Владимире члены огородного некоммерческого товарищества «Полёт» просят губернатора дать им собрать урожай. Владимирцы призвали Александра Авдеева организовать встречу и обсудить вопрос ликвидации их садовых участков.Напомним, что огороды расположены вблизи аэропорта «Семязино». В ближайшее время их . Причина - реконструкция аэродрома, в том числе взлётки. Сам ОНТ «Полет» планируется ликвидировать.Дачи появились здесь в 80-ые годы. Когда-то в товариществе насчитывалось более 700 огородов, но сейчас большинство из них заброшены. Наделы не являются собственностью жителей. По данным редакции «33Live.Ru», территории передавались в аренду на определённый срок, который уже давно истёк. Земля под ОНТ принадлежит Минобороны. Дачникам рекомендуют освободить посадки до 10 мая.