Общественники выявили на прилавках сливки «Белый город», йогурт «Alpenland», чипсы «Lays» и батончики «Sneakers», которые уже нельзя употреблять в пищу.

Во Владимире в магазине «Дикси» дважды за месяц обнаружили просроченную еду. Об этом сообщили активисты «Народного контроля», который занимался проверкой торговой точки.Месяц назад ребята собрали в супермаркете на Василина - 4 четыре тележки с продуктами, у которых истёк срок годности. Повторный рейд показал, что количество просрочки на витринах сократилось, но полностью избавиться от неё не получилось.Общественники выявили на прилавках сливки «Белый город», йогурт «Alpenland», чипсы «Lays» и батончики «Sneakers», которые уже нельзя употреблять в пищу. Нарушены правила продажи пельменей, наггетсов, рыбы и крабовых полочек.«Будем надеяться, что в дальнейшем продавцы устранят все нарушения, а руководство сети обеспечит им комфортные условия для работы, чтобы они всё успевали», - подчеркнул координатор проекта «Народный контроль» Дмитрий Семенов.