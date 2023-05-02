Общественники выявили на прилавках сливки «Белый город», йогурт «Alpenland», чипсы «Lays» и батончики «Sneakers», которые уже нельзя употреблять в пищу.
Во Владимире в магазине «Дикси» дважды за месяц обнаружили просроченную еду. Об этом сообщили активисты «Народного контроля», который занимался проверкой торговой точки.
Месяц назад ребята собрали в супермаркете на Василина - 4 четыре тележки с продуктами, у которых истёк срок годности. Повторный рейд показал, что количество просрочки на витринах сократилось, но полностью избавиться от неё не получилось.
Общественники выявили на прилавках сливки «Белый город», йогурт «Alpenland», чипсы «Lays» и батончики «Sneakers», которые уже нельзя употреблять в пищу. Нарушены правила продажи пельменей, наггетсов, рыбы и крабовых полочек.
«Будем надеяться, что в дальнейшем продавцы устранят все нарушения, а руководство сети обеспечит им комфортные условия для работы, чтобы они всё успевали», - подчеркнул координатор проекта «Народный контроль» Дмитрий Семенов.