Вырубка обусловлена обеспечением безопасности горожан.

Во Владимире на горе у лестницы, ведущей к стадиону «Торпедо», вырубают деревья. Как рассказали коллеги из , в спорткомплексе сообщили, что очищают участок от аварийных тополей и клёнов.Вырубка обусловлена обеспечением безопасности горожан, ведь через склон на стадион попадают тысячи людей. Это и дети, занимающиеся в секциях, и участники соревнований, а также болельщики чёрно-белых.Ещё одна причина - растительность создаёт криминогенную обстановку, ведь в тени зарослей жители любят распивать спиртное.После санитарной очистки от гнилых и ветхих насаждений владимирцам обещают высадить небольшие плодовые деревья, а также кустарники. Сроки завершения вырубки не уточняются.