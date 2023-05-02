Скоро малыша переведут из реанимации.

Во Владимире врачи ОДКБ спасли раненого в ДТП 6-летнего мальчика. Об этом рассказали в пресс-службе Белого дома.Авария произошла 22 апреля на трассе «Хохлово-Камешково», где столкнулись «Газель» и «Митсубиси». В результате происшествия пострадала семья, находившаяся в иномарке.«Бабушку, маму и её 6-летнего ребёнка госпитализировали в больницу. Малыш находился в критическом состоянии. Все эти дни врачи боролись за его жизнь. Сейчас ему ничего не угрожает», - уточнили в минздраве.Он уже рисует и с радостью встречает гостей. Скоро малыша переведут из реанимации в общую палату.