С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 185198 владимирцев.

Во Владимирской области 2 мая выявлено 46 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 14 человек. Ещё 5 жителей подхватили опасный вирус в Ковровском, по 4 - в Муромском и Юрьев-Польском, по 3 - в Петушинском, Камешковском и Гусь-Хрустальном районах, по 2 - в Кольчугинском районе и ЗАТО Радужный. По одному заболевшему прибавилось в Судогодском, Собинском, Гороховецком,Меленковском, Суздальском и Селивановском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 185198 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 51277 заболевших во Владимире, 21928 - в Ковровском районе и 20122 - в Муроме.