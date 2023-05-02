Во Владимирской области газифицирован мемориальный музей писателя Владимира Солоухина. В родном...

Во Владимирской области газифицирован мемориальный музей писателя Владимира Солоухина.В родном селе писателя деревенщика - Алепино Собинского района - газопровод-ввод построили специалисты "Газпром-газо-распределение Владимир".Напомним, музей открылся в 2021-ом году недалеко от родового дома Солоухиных и первое время отапливался электричеством. Газификация музейного комплекса стала возможной после завершения в Алепино газопровода низкого давления протяженностью около двух километров. На сегодняшний день кроме музея Солоухина в Алепино газифицированы 8 домов. В планах - подключение к газу почти 60 потребителей.