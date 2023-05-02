Ранее жители жаловались на посредственное состояние объектов культурного наследия.

Во Владимирской области на сохранение двух церквей выделили 12 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Белого дома.Деньги потратят на противоаварийные работы и консервацию Введенской церкви (1808 года постройки) в селе Мостцы и Никольской церкви (1778) в селе Семёновское-Советское.Ранее жители жаловались на посредственное состояние объектов культурного наследия. Памятники расчистят, укрепят кирпичную кладку, отремонтируют стропила и крышу, а также уберут территорию от зарослей и мусора. Власти намерены завершить работы до конца года.