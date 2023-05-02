Во Владимирской области обнаружено 55 случаев самовольного подключения к электросетям за I квартал...
Во Владимирской области обнаружено 55 случаев самовольного подключения к электросетям за I квартал 2023 года.
Любопытно, что десять из них совершены повторно. По всем нарушениям поданы заявления в правоохранительные органы.
Лидером по числу самовольных подключений к электросетям стал Александровский район. Там выявлено 24 нарушения. На второй строке антирейтинга - Судогодский район (8 случаев). Третье место разделили Ковровский, Муромский и Петушинский районы – в каждом по 5 случаев самовольных подключений. В Вязниковском районе обнаружено 3 нарушения, в Собинском районе – 2, в Гороховецком, Камешковском и Юрьев-Польском районах – по одному случаю самовольного подключения к электросетям.
Напомним, нарушителям-физлицам грозит административное наказание в виде штрафа от 10 000 до 15 000 рублей.
При повторном самовольном подключении - от 15 тысяч до 30 тысяч рублей.
Размер штрафа на должностных лиц составляет от 30 тысяч до 80 тысяч рублей или дисквалификация на срок от одного года до двух лет, на юридических лиц - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.
За повторное правонарушение должностным лицам грозит - от 80 тысяч до 200 тысяч рублей или дисквалификация на срок от двух до трёх лет, на юридических лиц - от 200 тысяч до 300 тысяч рублей.
Самовольные подключения, как правило, выполняются "кустарно". Это может привести к короткому замыканию, возгоранию и несчастным случаям.
Ущерб нарушители наносят и соседям: снижается качество электроснабжения, выходит из строя бытовая техника и пр.
Сообщить о фактах самовольного подключения и потребления электроэнергии можно в контактный центр «Энергосбыт Волга» по телефону 8 (4922) 77-30-00 с 8:00 до 20:00 (с понедельника по субботу) или по электронной почте [email protected]
«Энергосбыт Волга» призывает клиентов оплачивать счета вовремя - до 10 числа каждого месяца, следующего за расчётным. А также это можно сделать через удобные онлайн-сервисы компании:
мобильное приложение «Мой Энергосбыт Волга»;
личный кабинет на сайте www.esbvolga.ru. Важно: время работы личного кабинета временно изменено, его функции доступны с 7:00 до 23:00;
виджет «Оплатить квитанцию онлайн» на сайте www.esbvolga.ru.
Отмечается, что клиенты «Энергосбыт Волга» с хорошей платёжной дисциплиной могут принимать участие в акциях и получать ценные подарки.
Фото: pxfuel.com