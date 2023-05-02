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<a href="https://33live.ru/novosti/02-05-2023-vo-vladimirskoj-oblasti-obnaruzheno-55-sluchaev-samovolnogo-podklyucheniya-k-elektrosetyam-za-i-kvartal-2023-goda.html" target="_blank">Во Владимирской области обнаружено 55 случаев самовольного подключения к электросетям за I квартал 2023 года</a> - Во Владимирской области обнаружено 55 случаев самовольного подключения к электросетям за I квартал...