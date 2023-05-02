В мае дорожники приступают к асфальтированию автомагистралей.

Во Владимирской области отремонтируют 8 дорог длиной 45 километров. В мае дорожники приступают к асфальтированию автомагистралей.В порядок приведут следующие участки трасс: Колокша – Кольчугино – Александров – Верхние Дворики; Сенинские Дворики – Ковров – Шуя – Кинешма; Владимир – Переславль Залесский; Кольчугино – Киржач; Муром – Нижний Новгород; Юрьев-Польский – Кольчугино; Дубки – Киржач; Владимир - Арзамас.Перечисленные транспортные артерии несут основную нагрузку.