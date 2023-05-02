Во владимирской области полицейскими перекрыт канал незаконный миграции. Сотрудниками уголовного...

Во владимирской области полицейскими перекрыт канал незаконный миграции.Сотрудниками уголовного розыска и подразделений по вопросам миграции УМВД России по Владимирской области во взаимодействии с представителями регионального УФСБ России задержаны участники организованной группы. 13 жителей региона, шестеро из которых – граждане стран ближнего зарубежья, обвиняются в организации незаконной миграции. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.«Предварительно установлено, что злоумышленники организовали крупный канал поставки на предприятия и в крестьянские хозяйства Владимирской области иностранной рабочей силы. С 2019 по 2023 год они обеспечивали незаконное пребывание и трудоустройство мигрантов на территории России на основании заведомо поддельных документов."Одновременно в восьми районах Владимирской области предполагаемый лидер и двенадцать активных участников группы были задержаны полицейскими при содействии сотрудников Росгвардии. Проведены обыски по местам жительства подозреваемых, а также на предприятиях и в организациях, использовавших труд нелегалов. Изъяты денежные средства, автомобили премиум-класса, средства связи, носители информации, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.В отделения полиции доставлены около 400 иностранцев. На нарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях. В отношении 53 из них приняты решения о принудительном выезде из России.В отношении участников организованной группы возбуждено уголовное дело. Шестерым фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, трое находятся под домашним арестом, четверо – под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.Фото pxfuel.com