Во Владимирской области предприятие карьероуправления работает без санитарно-защитной зоны. Стало...

Во Владимирской области предприятие карьероуправления работает без санитарно-защитной зоны.Стало известно, что в Гусь-Хрустальном районе в результате технологических процессов от предприятия в атмосферу поступают загрязняющие вещества - оксид азота, диоксид серы, оксид углерода, бенз(а)пирен и др.В нарушение требований законодательства, как сообщает региональная прокуратура, отсутствует проект организации санитарно-защитной зоны: «… Это создает угрозу вредного воздействия на здоровье населения».Отмечается, что руководителю организации уже вносилось представление, а ответственное должностное лицо привлекалось к административной ответственности. Однако нарушения так и не были устранены.По результатам проверки прокурор обратился в Гусь-Хрустальный городской суд с требованием обязать ООО «Добрятинское карьероуправление» устранить все нарушения. Исполнение находится на контроле.Фото-иллюстрация: pxfuel.com