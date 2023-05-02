Во Владимирской области синоптики прогнозируют день без дождей. По прогнозам синоптиков, 3 мая во...

Во Владимирской области синоптики прогнозируют день без дождей.По прогнозам синоптиков, 3 мая во Владимирской области день будет облачным, но без осадков. Утром тучи займут свое место под солнцем и не оставят его до самого вечера.Днем воздух прогреется до +14°C. Ночью столбик термометра опустится до +4°C.Ветер юго-западный, с порывами до 5м/с.Атмосферное давление в течение суток изменится от 750 до 753 мм.рт.ст.Народный прогноз погоды3 мая отмечается день памяти Феодора Трихины. С давних времен существует традиция в этот день поминать своих умерших близких и посещать кладбища. Наблюдая за погодой, наши предки заметили, что дождь в этот день всегда является предвестником хорошего урожая.Фото pxfuel.com