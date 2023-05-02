Во Владимирской области у посёлка Боголюбово в ДТП пострадали дети. Как стало известно, 1 мая в...

Во Владимирской области у посёлка Боголюбово в ДТП пострадали дети.Как стало известно, 1 мая в районе 20.30 — 21:00 вечера произошло лобовое столкновение двух автомобилей. По предварительной информации, «Ауди» выехала на полосу встречного движения и врезалась в «Ниву Шевроле».По данным очевидцев ДТП, водитель - девушка без водительского удостоверения находилась в алкогольном опьянении. В «Ауди» ехали 8 человек (кто-то говорит, что 7), из них двое — детей. Правда, ближе к ночи в сообществе «Подслушано Автомобилистов | Владимир» стали говорить уже о трёх несовершеннолетних.Очевидцы делились информацией, что пострадавшие находятся в тяжёлом состоянии.На месте работали доктора, насчитывалось около 8 автомобилей Скорой помощи. Про погибших не сообщается. Официальной информации пока нет.Фотографии: Дмитрий Соломатин