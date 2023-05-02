Во Владимирской области установлены дополнительные камеры фиксации дорожных нарушений. В майские...

Во Владимирской области установлены дополнительные камеры фиксации дорожных нарушений.В майские праздники на дорогах области установлены дополнительные камеры фиксации нарушений. Об этом рассказали в региональном Центре безопасности дорожного движения.Передвижные камеры поставили на самых опасных местах трасс М-7 и Р-132. Они уже отработали 1 мая и будут продолжать блюсти порядок с 6 по 9 число. Апрель стал особо аварийным месяцем. В результате аварий пострадали минимум 15 человек, погибли 6.