Во Владимирской области в отношении главы администрации города Струнино возбуждены дела об...

Во Владимирской области в отношении главы администрации города Струнино возбуждены дела об административных правонарушениях.Александровской городской прокуратурой в ходе проверки деятельности администрации были зафиксированы многочисленные нарушения, например: несвоевременная оплата обязательств по муниципальным контрактам; несвоевременное размещение в реестре контрактов информации и документов об их исполнении; заключение (январь 2023 года) муниципального контракта на закупку мини-погрузчика «ANT-750» (на сумму более 3,3 млн рублей) при отсутствии бюджетных ассигнований и пр.Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, в прошлом году «у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций размещено всего 6,8 % закупок от совокупного годового объема, вместо предусмотренных 25 % … ».В отношении главы администрации возбуждены дела об административных правонарушениях («нарушение порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд», «нарушение порядка ведения реестра контрактов», «нарушение срока оплаты товаров и услуг»).Фото: pxfuel.com