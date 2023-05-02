Во Владимирской области вынесли приговор мобилизованному жителю Гусь-Хрустального района, который больше чем на месяц оставил службу во время СВО ради того, чтобы поехать к недавно

Во Владимирской области вынесли приговор мобилизованному жителю Гусь-Хрустального района, который больше чем на месяц оставил службу во время СВО ради того, чтобы поехать к недавно родившей жене. Как сообщает Владимирский гарнизонный военный суд, мужчину мобилизовали в сентябре 2022 года. В октябре он прибыл во временный пункте дислокации в Белгородской области. После разговора с женой, которая