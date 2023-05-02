О фактах управления транспортом в нетрезвом виде можно сообщать по телефону: 8 (4922) 54-16-65.

Во Владимирской области в апреле задержали почти 500 пьяных водителей. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УМВД.О фактах управления транспортом в нетрезвом виде можно сообщать по телефону: 8 (4922) 54-16-65. Госавтоинспекторы обещают оперативно принимать меры по отношению к водителям, злоупотребляющим спиртным. Нарушителям грозит лишение прав на срок от 1,5 до 2-х лет, а также штраф 30 тысяч рублей.Напомним, что за повторное управление машиной подшофе автомобилистам светит уголовка.