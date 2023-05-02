Всего с начала года в больницы обратилось 146 жителей (64 - дети).

Во Владимирской области за неделю от укусов клещей пострадал 71 человек (23 ребенка). Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.Всего с начала года в больницы обратилось 146 жителей (64 - дети). В лидерах: Владимир – 33 пациента, В Ковровском районе – 28, в Муромском – 18, в Александровском - 13, в Камешковском и Гусь-Хрустальном районах – по 10 случаев нападения членистоногих.Заражений клещевым вирусным энцефалитом в 33-ем регионе не зарегистрировано.