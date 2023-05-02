Во Владимирской области за неделю с 24 апреля по 1 мая 2023 года произошло 34 аварии, в которых семь человек погибли и 56 получили травмы, в том числе 9 детей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по

Во Владимирской области за неделю с 24 апреля по 1 мая 2023 года произошло 34 аварии, в которых семь человек погибли и 56 получили травмы, в том числе 9 детей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области. Всего за семь дней произошло 385 ДТП с материальным ущербом. 127 водителей попались в нетрезвом виде