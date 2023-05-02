Во Владимирской области за прошедшую неделю зарегистрировано 34 ДТП, 7 человек погибли. Такие...

Во Владимирской области за прошедшую неделю зарегистрировано 34 ДТП, 7 человек погибли.Такие цифры приводит региональное УМВД России. 56 человек получили ранения различной степени тяжести, в том числе 9 детей.Полицейскими оформлено 385 происшествий. А также сотрудниками Госавтоинспекции области выявлены 127 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.Фото: официальный сайт УМВД России по Владимирской областиИз последних ДТП:28 апреля 2023 года около 04:05 на 21-м км автодороги «Кольчугино - Киржач» водитель (1958 г.р.) автомобиля «Фиат» при выполнении обгона впереди идущего транспортного средства, выехал на полосу встречного движения. В результате произошло столкновение с автомобилем «Рено» под управлением водителя 1982 г.р. В результате водитель «Фиат» госпитализирован, а водитель «Рено» уже впоследствии обратился за медицинской помощью.В городе Владимире 28 апреля около 22:10 на 17-м км автодороги Р-132 «Золотое Кольцо», водитель (1972 г.р.) автомобиля «Лифан» при выезде на главную дорогу не предоставил преимущество в движении автомобилю «Шевроле» под управлением водителя 2000 г.р. В результате ДТП пассажир автомобиля «Шевроле» (2005 года рождения) был направлен на амбулаторное лечение.В Судогодском районе (по предварительной информации) 1 мая 2023 года около 11:35 на 68-м км автодороги "Владимир - Муром - Арзамас" водитель (1980 года рождения) автомобиля «Рено» столкнулся с автомобилем «Лада» под управлением водителя 1961 г.р. В результате ДТП пассажиры автомобиля «Лада» 1958 г.р. и 1965 г.р. были направлены на амбулаторное лечение.Фото: официальный сайт УМВД России по Владимирской области