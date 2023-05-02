Десять из них совершены повторно. По всем нарушениям поданы заявления в полицию.

Во Владимирской области энергетики устранили самовольное подключение света в 55 квартирах. Об этом рассказали в компании «Энергосбыт Волга».Десять из них совершены повторно. По всем фактам поданы заявления в полицию.В лидерах: Александровский район - 24 нарушения. На второй строке антирейтинга расположился Судогодский район – 8 случаев. Далее идут Ковровский, Муромский и Петушинский районы – по 5.Теперь владельцам жилья грозит штраф от 10 до 30 тысяч рублей.Самовольные подключения, чаще всего, выполняются кустарно, что может привести к короткому замыканию и пожару. Также в домах снижается качество электроснабжения, ломается бытовая техника, растёт плата за ОДН.