В отделения полиции доставлены около 400 иностранцев.

Во Владимирской области задержаны 13 организаторов канала нелегальной миграции. Об этом сообщили в региональном УМВД.Шестеро членов банды являются уроженцами стран ближнего зарубежья. Группировка наладила приток рабочей силы на предприятия и в крестьянские хозяйства. Злоумышленники обеспечивали незаконное пребывание и трудоустройство гастарбайтеров по поддельным документам. Подельников задерживали одновременно в восьми районах Владимирской области.«Проведены обыски. Изъяты деньги, автомобили премиум-класса, средства связи, носители информации, документы и другие предметы», - сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.В отделения полиции доставлены около 400 иностранцев. На них составлены протоколы, 53 человека депортируют.Шестерых членов банды посадили в СИЗО, трое находятся под домашним арестом, а четверо отпущены под подписку о невыезде.