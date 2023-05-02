Один из самых древних праздников земледелия - Навруз - отметили во владимирском Центральном парке....

Один из самых древних праздников земледелия - Навруз - отметили во владимирском Центральном парке. Слово - Ангелине Свищ.Так карнаисты зазывают гостей на одно из главных торжеств восточной культуры. Навруз в переводе с фарси означает "новый день". Светлый и вкусный праздник не может испортить даже дождь.Джума Рахматуллоев, председатель областного таджикского центра Владимирской области:-Праздник Навруз повсеместно на востоке, в Таджикистане, отмечают 21-22 марта, из-за того что, у нас была погода не то и другие там дела мы перевели на 29 апреля.Культуру, костюмы и традиции представили таджикская, узбекская, азербайджанская, башкирская, татарская и армянская общины города Владимира. На сцене выступали творческие коллективы владимирских национально-культурных объединений, а также ивановские и московские исполнители. На столе в этот день по традиции должны стоять не только угощения, но и тарелка с проросшим пшеном. Как символ будущего урожая.Елена Анисимова, начальник отдела Министерства внутренней политики Владимирской области:- На территории Владимирской области проживает более 120 народов и конечно когда каждый из нас знает традиции и культуру своих соседей, людей другой национальности это всегда сближает.Во Владимире Навруз праздновали еще до пандемии. После снятия ограничений "Дом дружбы народов" решил провести полномасштабный областной праздник, соблюдая все традиции.Лариса Муравьева, директор "Дома дружбы народов" Владимирской области:- В этом году мы не побоялись взять на себя миссию провести вот такой крупный праздник, массовый как кулинарные праздники Навруза.Навруз отмечается в дни весеннего равноденствия и символизирует наступление Весны и тепла, когда земля и всё живое наполняются новыми силами и смыслом.Ангелина Свищ, Александр Чунаев "Вести -Владимир"