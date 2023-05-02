Жителей Владимирской области ждут изменения в расписании поездов Горьковского направления. Со 2 по...

Жителей Владимирской области ждут изменения в расписании поездов Горьковского направления.Со 2 по 10 мая изменится расписание движения пригородных электропоездов Горьковского направления Московской железной дороги (МЖД), сообщает столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры."С 2:10 2 мая до 2:10 10 мая изменится расписание движения поездов на восточном участке будущего D4 для реконструкции ж/д инфраструктуры Курского вокзала", - говорится в сообщении. В это время на участке от "Нижегородской" до "Железнодорожной" интервалы движения поездов увеличат до 20 минут, в том числе в пиковые часы. Часть поездов проследуют от/до "Нижегородской".На участке от "Нижегородской" до Курского вокзала интервалы движения электричек увеличат до часа, в том числе в пиковые часы. Часть поездов на этом отрезке не будет останавливаться на станции "Серп и Молот".В течение восьми дней поочередно будут закрывать несколько главных путей на участке от Курского вокзала до "Нижегородской" - поезда будут следовать по одному пути. В это время будут реконструировать ж/д инфраструктуру вокзала для подготовки к запуску МЦД-4, сообщается в ведомстве.Фото pxfuel.com