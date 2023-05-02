Теперь ей грозит реальный срок.

Жительница Владимира открыла дома подпольное казино. Теперь ей грозит реальный срок.Как сообщает пресс-служба прокуратуры, осенью 2021 года женщина купила четыре компьютера, которые поставила в одном из частных домов на улице Сущевской. Предприимчивая дама установила на «железо» специальные программы и проводила азартные игры. В марте прошлого года её игорное заведение накрыли.Она признала свою вину, но пояснила, что доход не получала. Женщина уверяла, что её клиенты выигрывали.Уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд.