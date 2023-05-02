Уголовное дело в отношении жительницы Владимира, устроившей у себя дома нелегальное казино, направлено в Ленинский районный суд на рассмотрение, сообщили в пресс-службе региональной

Уголовное дело в отношении жительницы Владимира, устроившей у себя дома нелегальное казино, направлено в Ленинский районный суд на рассмотрение, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. СледКом по Владимирской области установил, что женщина купила четыре компьютера, на которые установила игровое ПО и до 18 марта 2022 года проводила у себя в частном доме азартные игры, получая с