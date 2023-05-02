Жительнице Коврова грозит до 10 лет лишения свободы за радикальное выпроваживание кавалера из...

Жительнице Коврова грозит до 10 лет лишения свободы за радикальное выпроваживание кавалера из квартиры.Как сообщает региональная пресс-служба прокуратуры, в марте 2022 года женщина у себя дома распивала спиртные напитки с приятелем.Во время «посиделок»между ними произошел конфликт. Обвиняемая женщина попросила приятеля успокоиться и покинуть её квартиру. Мужчина решил, что не хочет этого делать. И остался.Тогда женщина взяла кухонный нож и ещё раз потребовала покинуть её квартиру. Мужчина снова отказался.Разозлившись, женщина в ярости нанесла ему удар ножом в область грудной клетки.Теперь ей грозит лишение свободы - до 10 лет. Уголовное дело будет рассматривать Ковровский городской суд.Фото: pxfuel.com