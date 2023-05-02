Жительнице Коврова грозит до 10 лет лишения свободы за радикальное выпроваживание кавалера из...
Жительнице Коврова грозит до 10 лет лишения свободы за радикальное выпроваживание кавалера из квартиры.
Как сообщает региональная пресс-служба прокуратуры, в марте 2022 года женщина у себя дома распивала спиртные напитки с приятелем.
Во время «посиделок»между ними произошел конфликт. Обвиняемая женщина попросила приятеля успокоиться и покинуть её квартиру. Мужчина решил, что не хочет этого делать. И остался.
Тогда женщина взяла кухонный нож и ещё раз потребовала покинуть её квартиру. Мужчина снова отказался.
Разозлившись, женщина в ярости нанесла ему удар ножом в область грудной клетки.
Теперь ей грозит лишение свободы - до 10 лет. Уголовное дело будет рассматривать Ковровский городской суд.
Фото: pxfuel.com