Зооактивисты просят помощи у властей в легализации приютов для животных. За круглым столом собрались областные чиновники, надзорщики и владельцы центров для животных. Одна из главных

Зооактивисты просят помощи у властей в легализации приютов для животных. За круглым столом собрались областные чиновники, надзорщики и владельцы центров для животных. Одна из главных проблем в том, что официальных приютов у нас в области крайне мало. Во Владимире, например, их только два – Валента и Атлант. При этом очень много спасенных животных находятся на