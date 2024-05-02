За прошедшую неделю на территории Владимирской области в ДТП погибли 5 человек, а пострадали —...

За прошедшую неделю на территории Владимирской области в ДТП погибли 5 человек, а пострадали — 54.В пресс-службе УМВД России по Владимирской области информируют, что за прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 42 дорожно-транспортных происшествия.В авариях 5 человек погибли, 54 человека получили ранения различной степени тяжести, в том числе были травмированы 12 детей.Полицейскими оформлено 434 происшествия с материальным ущербом.А также сообщается, что сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 146 водителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения (либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования).Появилась предварительная (официальная) информация по трагическому ДТП, которое произошло 1 мая. Сообщается, что около 21 часа 30 минут на 8-м км автодороги «Собинка-Вышманово-Буланово-Коняево» водитель (1973 г.р.) автомобиля «Лада Гранта», при движении со стороны Собинки в сторону Радужного совершил наезд на животное (лося), после чего аего отбросило на полосу, предназначенную для встречного движения.Именно там произошло столкновение с автомобилем «Мицубиси Аутлендер», который двигался со стороны Радужного в Собинку, под управлением водителя 1980 года рождения.В результате ДТП водитель автомобиля «Лада Гранта» скончался до приезда скорой медицинской помощи.Пассажир автомобиля «Лада Гранта» (1993 г.р.) был госпитализирован, а водитель автомобиля «Мицубиси Аутлендер» направлен на амбулаторное лечение.Фото: https://vladtv.ru/incidents/154555/