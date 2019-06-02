Имя Стасиса Красаускаса знают немногие, но многим знакома его линогравюра, ставшая эмблемой популярного всесоюзного литературно-художественного журнала Юность. Она и на надгробии художника, умершего от рака в 48 лет.

Имя Стасиса Красаускаса знают немногие, но многим знакома его линогравюра, ставшая эмблемой популярного всесоюзного литературно-художественного журнала "Юность". Она и на надгробии художника, умершего от рака в 48 лет.Уроженец Каунаса, профессиональный спортсмен (вот откуда невероятная точность в серии "Движение"), выпускник и преподаватель Вильнюсского государственного художественного института, он иллюстрировал Шекспира ("Сонеты"), Юстинаса Марцинкявичуса (поэма "Кровь и пепел"), Эдуардаса Межелайтиса (книга "Кардиограмма"), Антанаса Венцлову ("Знаешь ли ты тот край?"), Роберта Рождественского, который посвятил Стасису пронзительные строки "Стаська, не умирай!".У тех, кто еще в советском детстве увидел "Вечно живые" Стасиса Красаускаса, этот цикл эстампов навсегда в памяти. Он создан по мотивам фрески кирхи в Зеленополье, поминающей всех погибших в Первой мировой войне.