Защита бывшего главы Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова, обвиняемого в убийстве любовницы, просит суд избрать в качестве меры пресечения залог в полтора миллиона рублей. Соответствующее ходатайство подано адвокатами Кулакова.

Защита бывшего главы Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова, обвиняемого в убийстве любовницы, просит суд избрать в качестве меры пресечения залог в полтора миллиона рублей. Соответствующее ходатайство подано адвокатами Кулакова, сообщает ТАСС.Ранее сообщалось, что глава Раменского района Московской области задержан по подозрению в убийстве заместителя главы Общественной палаты муниципалитета Евгении Исаенковой. Женщина пропала еще 1 мая — вечером она ушла из дома, сказав 10-летней дочери, что едет "помочь одному хорошему человеку". Тело Исаенковой было обнаружено в ее автомобиле, припаркованном в лесополосе недалеко от улицы Арктической — именно этот адрес был в автомобильном навигаторе жертвы.Причастность Кулакова к смерти Исаенковой поначалу не рассматривалась, пока в автомобиле жертвы не были найдены его отпечатки пальцев и волосы. О возможной причастности главы Раменского к преступлению говорит и тот факт, что следователи нашли в его кабинете написанное заранее заявление об отставке без проставленной даты — правоохранители полагали, что Кулаков был готов к аресту. Проверку на полиграфе Кулаков также не прошел.Ходатайствуя о залоге, защита утверждает, что в деле пока отсутствуют веские доводы о причастности Кулакова к убийству и рассматриваются лишь косвенные улики. Сам экс-глава Раменского отрицает свою причастность к убийству и утверждает, что в момент смерти Исаенковой находился дома в кругу семьи.Кулаков был задержан 31 мая. По данным следствия, в ночь на 2 мая в салоне автомобиля Кулаков убил 39-летнюю знакомую, к которой испытывал личные неприязненные отношения. Женщина была задушена в пылу ссоры, предполагают следователи.