Олимпийская чемпионка Пхенчхана Алина Загитова осваивает работу с футбольным мячом. Теперь перед своими выступлениями 17-летняя россиянка в качестве разминки использует футбол. К такой же практике прибегает и Елизавета Туктамышева.

Олимпийская чемпионка Пхенчхана Алина Загитова осваивает работу с футбольным мячом. Теперь перед своими выступлениями 17-летняя россиянка в качестве разминки использует футбол. К такой же практике прибегает и Елизавета Туктамышева.Это стало известно из Instagram-аккаунта персональных болельщиков Загитовой, в котором появилась видео-публикация. На ней видно, как фигуристка бьет мячом о стенку и использует обманные футбольные трюки.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Alina Zagitova’s Fanpage