Алла Пугачева может стать полным кавалером ордена За заслуги перед Отечеством. Вопрос рассматривает Министерство культуры. Если решат положительно, награждение состоится в День России.

Алла Пугачева может стать полным кавалером ордена "Зазаслуги перед Отечеством". Вопрос рассматривает Министерство культуры. Еслирешат положительно, награждение состоится в День России.Как стало известно ДНИ.РУ, в начале мая общественный деятельАлександр Михайлович Хаминский обратился к Президенту России ВладимируВладимировичу Путину с предложением о награждении Народной артистки СССР Борисовны орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени.Награждение традиционно проходит в рамках мероприятий, приуроченных празднованиюДня России – 12 июня.Правозащитник в своем обращении высоко оценил многолетнийтруд певицы. Хаминский также отметил благотворительную и общественнуюдеятельность – в том числе связанную с продвижением патриотизмакак национальной идеи. Правозащитник подчеркнул, что артистка добросовестнотрудилась, невзирая ни на какие политические, экономические, социальные иличные пертурбации в стране."В соответствии со Статутом о данной государственнойнаграде это сделает безусловную Примадонну отечественной эстрады полнымкавалером Ордена – чего она, несомненно, достойна и как певица и значимый длянаселения России и стран СНГ деятель искусств, и как, без преувеличения,знаковая фигура для многих поколений россиян", – отмечается в обращении.Предложение Хаминского о награждении поступилов Администрацию Президента России, а оттуда его направили в Министерствокультуры, в компетенцию которого входит решение подобных вопросов.