Алла Пугачева может стать полным кавалером ордена За
заслуги перед Отечеством. Вопрос рассматривает Министерство культуры. Если
решат положительно, награждение состоится в День России.
Алла Пугачева может стать полным кавалером ордена "За
заслуги перед Отечеством". Вопрос рассматривает Министерство культуры. Если
решат положительно, награждение состоится в День России.
Как стало известно ДНИ.РУ, в начале мая общественный деятель
Александр Михайлович Хаминский обратился к Президенту России Владимиру
Владимировичу Путину с предложением о награждении Народной артистки СССР Борисовны орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени.
Награждение традиционно проходит в рамках мероприятий, приуроченных празднованию
Дня России – 12 июня.
Правозащитник в своем обращении высоко оценил многолетний
труд певицы. Хаминский также отметил благотворительную и общественную
деятельность – в том числе связанную с продвижением патриотизма
как национальной идеи. Правозащитник подчеркнул, что артистка добросовестно
трудилась, невзирая ни на какие политические, экономические, социальные и
личные пертурбации в стране.
"В соответствии со Статутом о данной государственной
награде это сделает безусловную Примадонну отечественной эстрады полным
кавалером Ордена – чего она, несомненно, достойна и как певица и значимый для
населения России и стран СНГ деятель искусств, и как, без преувеличения,
знаковая фигура для многих поколений россиян", – отмечается в обращении.
Предложение Хаминского о награждении поступило
в Администрацию Президента России, а оттуда его направили в Министерство
культуры, в компетенцию которого входит решение подобных вопросов.