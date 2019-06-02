Известный российский юрист и политик, бывший генеральный прокурор РФ Алексей Казанник скончался в Омске в возрасте 77 лет.

Известный российский юрист и политик, бывший генеральный прокурор РФ Алексей Казанник скончался в Омске в возрасте 77 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на неназванного представителя Омского госуниверситета.Казанник стал известен в начале 1990-х, когда после избрания в Верховный Совет СССР уступил свое место Борису Ельцину. После разгона Съезда народных депутатов и Верховного Совета в октябре 1993-го Казанник назначен на пост генпрокурора РФ не Верховным Советом в соответствие с Конституцией, а личным указом президента Бориса Ельцина. Через полгода отправлен в отставку.С 1996 по 2003 годы Алексей Казанник работал в Омской областной администрации заместителем губернатора Леонида Полежаева, преподавал на юрфаке Омского госуниверситета, занимался научной деятельностью.Прощание с Казанником состоится 4 июня на юридическом факультете ОмГУ.