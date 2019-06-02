По состоянию на утро воскресенья в медицинские учреждения обратились 89 человек: 44 работника завода и 45 жителей прилегающих территорий. В больнице остаются 16 человек, получивших травмы.

Правительство Нижегородской области привело уточненные данные по числу пострадавших от взрывов на заводе в Дзержинском. По состоянию на утро воскресенья в медицинские учреждения обратились 89 человек: 44 работника завода и 45 жителей прилегающих территорий. В больнице остаются 16 человек, получивших травмы. У двух человек состояние удовлетворительное, у 13 — средней степени тяжести, наблюдаются улучшения состояния работника предприятия, получившего тяжелые травмы. Все пострадавшие получат компенсацию.1 июня на предприятии ГосНИИ "Кристалл", которое специализируется на создании взрывчатых веществ и составов, в цехе полимеров произошло несколько взрывов, разрушены пять зданий предприятия (три складских и два производственных), начался пожар. Взрывы носили техногенный характер, считают спасатели. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов").В настоящее время аварийно-спасательная операция завершена, отметили в МЧС. Более 150 соцобъектов подлежат восстановлению — от взрывов выбило стекла в 185 домах в радиусе трех километров и на заводских территориях. Пострадали здания 70 детсадов и 30 школ. Работа будет проведена в кратчайшие сроки.Начальник регионального управления МЧС Валерий Синьков сообщил в эфире "Россия 24" (ВГТРК), что совместно со спасателями в воскресенье будут работать управляющие компании для "нормализации жизни" в городе. По его данным, превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе не выявлено, угрозы для жителей города и близлежащих населенных пунктов нет, хотя режим ЧС пока не снят.