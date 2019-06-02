Генеральный директор дзержинского ГосНИИ Кристалл, где в субботу, 1 июня, произошли два взрыва, накануне был отстранен за систематические нарушения промышленной безопасности.

Генеральный директор дзержинского ГосНИИ "Кристалл", где в субботу, 1 июня, произошли два взрыва, накануне был отстранен за систематические нарушения промышленной безопасности.Как сообщили на предприятии, два месяца назад в цеху по производству взрывчатки "Кристалла" уже произошел взрыв, после этого ЧП там работала комиссия. По итогам ее работы гендиректор был отстранен."Руководство меняется, но, понятно, что оно ни организационно, ни просто физически не могло успеть изменить ситуацию", — приводит РИА Новости слова представителя ГосНИИ.Предыдущий взрыв на "Кристалле" прогремел 4 апреля, им было разрушено одноэтажное кирпичное здание, а также вокруг загорелась сухая трава. Возгорание было оперативно потушено, тогда никто не погиб и не пострадал. Тогда сотрудники местных экстренных служб заявили, что причиной взрыва могло стать нарушение безопасности при производстве опасных работ.В результате субботних взрывов на предприятии, в цеху по производству тротила пострадали, по информации Минздрава РФ, 79 человек, 15 из них госпитализированы, один в тяжелом состоянии. Сведений о погибших нет. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности производственных объектов.В Дзержинске заработала горячая телефонная линия, куда граждане могут обратиться по всем вопросам, связанным с происшествием на ГосНИИ "Кристалл". Круглосуточный телефон горячей линии — 39-09-00, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию предприятия.